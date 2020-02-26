ВАР будет работать на всех матчах второго круга РПЛ
11:02
РФС в Twitter сообщил, что во втором круге РПЛ система ВАР будет работать на всех матчах.
В первом круге премьер-лиги система ВАР работала лишь на нескольких матчах тура.
РПЛ возобновится 28 февраля матчем 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Оренбургом».
?? Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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