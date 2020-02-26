ВАР будет работать на всех матчах второго круга РПЛ

РФС в Twitter сообщил, что во втором круге РПЛ система ВАР будет работать на всех матчах.

В первом круге премьер-лиги система ВАР работала лишь на нескольких матчах тура.

РПЛ возобновится 28 февраля матчем 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Оренбургом».