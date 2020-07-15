ВАР Безбородов исправил ошибку судьи: пенальти в пользу «Спартака» отменен
15 июля 2020, 18:43
На 25-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» ошибся арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в пользу красно-белых.
Вмешались видеоарбитры Владислав Безбородов и Дмитрий Мосякин, определившие, что фол на Айртоне произошел за пределами штрафной площади. Решение судьи было отменено. (Александр Бобров)
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