Вандерсон: «Краснодар» пытался сделать больше прострелов, чтобы нам повезло в каком-то из моментов, но не вышло»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0).

— Сложный матч, большинство игроков соперника оставались сзади, — сказал Вандерсон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Говоря о нас, мы не смогли найти много пространства спереди, чтобы забить гол. Поэтому результат закономерен.

— У вас было множество прострелов, моментов. Можно сказать, что вам просто не повезло?

— Все было закрыто сзади, поэтому было тяжело найти пространство. Мы пытались сделать больше прострелов, чтобы нам повезло в каком-то из моментов, но не вышло.