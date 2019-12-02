Вандерсон: «Краснодар» не выполнил задачу в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон после ничьей против «Тамбова» (0:0) заявил, что команда не смогла забить, потому что не смогла создать для этого нужное пространство, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы начали поздно комбинировать на половине соперника и искать пространство, — отметил Вандерсон. — «Тамбов» — это команда закрытого оборонительного плана. Нашей задачей было найти и создать пространство, чтобы получилось забить.

— Сказался ли тяжелейший матч с «Базелем»?

— Это не может быть причиной, потому что мы хорошо восстановились, наблюдали за своими физическими кондициями. Опять же причина в том, что мы не выполнили задачу.

— В гостях вы выиграли у «Тамбова» 2:0. Тогда было проще?

— Нет, не было легче. Просто в начале мы забили гол. Поэтому сопернику пришлось открываться, бежать вперед, чтобы сравнять счет. Нам было проще, что так сложилось, но сам матч был не легче.

— Чего ждете от предстоящего матча с ЦСКА?

— Мы ждем победы и трех очков. Надо будет выйти и бороться, чтобы закончить чемпионат перед паузой в тройке лидеров, это очень важно для нас.

— Что важнее — матч с «Хетафе» или матч с ЦСКА?

— Для меня лично оба матча важны, потому что выступления и в чемпионате, и в Лиге Европы для нас очень важны. Мы хотим пройти и в следующий этап еврокубков, и быть на втором месте в чемпионате. Клуб рассчитывает на победу в обоих матчах.

— Насколько неудобен соперник ЦСКА?

— В России нет слабых соперников, поэтому мы должны хорошо их анализировать, находить слабые стороны в их обороне, пользоваться этим. И всегда показывать наш футбол, и тогда нас никто не сможет остановить.