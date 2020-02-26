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Ван дер Варт верит в возвращение Слуцкого в Европу

04:58
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Экс-игрок сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт считает, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий еще поработает в Европе. Голландец считает его хорошим специалистом.

— Считаю Слуцкого отличным специалистом, — цитируют «Известия» ван дер Варта. — Он веселый и открытый парень. Мне кажется, он проделал хорошую работу в Нидерландах. Сейчас вернулся в Россию, нашел для себя хорошую команду. Но я верю, что Слуцкий еще поработает в Европе, у него хватает для этого квалификации и всех необходимых качеств.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/979937/sevastian-terletckii/ostatsia-s-rami-pomozhet-li-chempion-mira-uderzhat-sochi-v-elite

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