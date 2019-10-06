Валуев пожелал удачи «Зениту» перед матчем с «Уралом»
6 октября 2019, 09:55
Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев пожелал удачи «Зениту» в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Урала».
— Традиционно в день игры желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами, — написал валуев в Twitter.
Традиционно в день игры @zenit_spb желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами! #зенит #Петербург— Валуев Николай (@NickValuev) October 6, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...