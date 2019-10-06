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Валуев пожелал удачи «Зениту» перед матчем с «Уралом»

6 октября 2019, 09:55

Депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев пожелал удачи «Зениту» в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Урала».

— Традиционно в день игры желаю любимой команде удачи. Вперед, парни! Фанаты и болельщики всегда с вами, — написал валуев в Twitter.

Урал — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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