Просмотрел обзор матча Зенит-Ахмат. Очень разочаровал уровень судейства. Два чистых на мой взгляд не засчитанных гола хозяев и непоставленный пенальти не позволили моим землякам из Зенита одержать победу в этом матче. Держитесь, парни, я с вами. #зенит @zenit_spb

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 18 Авг 2019 в 1:22 PDT — Просмотрел обзор матча «Зенит» — «Ахмат», — написал Валуев в Instagram. — Очень разочаровал уровень судейства. Два чистых, на мой взгляд, не засчитанных гола хозяев и непоставленный пенальти не позволили моим землякам из «Зенита» одержать победу в этом матче. Держитесь, парни, я с вами.