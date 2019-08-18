Валуев недоволен уровнем судейства матча «Зенит» — «Ахмат»
18 августа 2019, 12:12
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев — о судействе матча шестого тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0).
Просмотрел обзор матча Зенит-Ахмат. Очень разочаровал уровень судейства. Два чистых на мой взгляд не засчитанных гола хозяев и непоставленный пенальти не позволили моим землякам из Зенита одержать победу в этом матче. Держитесь, парни, я с вами. #зенит @zenit_spb
У «Зенита» отменили два гола. «Ахмат» вдесятером увез из Питера ничью.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи