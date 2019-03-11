Валерий Шмаров: "Что меня огорчило? Игра "Спартака"

Бывший форвард "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" подвел итоги дерби 19-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0).
– Ну и как вам футбол?
– Ой, даже не хочется комментировать, – ответил Шмаров и горько вздохнул.
– Что ж вас огорчило?
– Как что?! Игра "Спартака"! Да, он победил, набрал важнейшие три очка и продолжает чемпионскую гонку, но надо признать, что "Динамо" играло лучше. Лично мне эта команда больше понравилась.
– Вот и Андрей Аршавин считает, что ваш бывший клуб победу не заслужил.
– Если в первом тайме "Спартак" смотрелся еще неплохо, то во втором – вообще беда. С такой игрой разве можно бороться за чемпионство?!
– Тяжело.
– О том и речь. В то же время стоит похвалить парней за характер, самоотдачу, желание сражаться до конца. С "Динамо" бились-бились – и при скверной игре все-таки вырвали победу. Молодцы?
– Молодцы!
– Вот! Но хочется, конечно, большего… (Александр Кружков)