11:32 11 марта | Футбол — РПЛ

Валерий Шмаров: "Что меня огорчило? Игра "Спартака"

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Бывший форвард "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" подвел итоги дерби 19-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0). 

 
10 марта. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:1. Капитан красно-белых Георгий Джикия (№ 14) выносит мяч с ленточки своих ворот.Валерий Шмаров: "Чемпионской игры сейчас никто не показывает"

– Ну и как вам футбол?

– Ой, даже не хочется комментировать, – ответил Шмаров и горько вздохнул.

– Что ж вас огорчило?

– Как что?! Игра "Спартака"! Да, он победил, набрал важнейшие три очка и продолжает чемпионскую гонку, но надо признать, что "Динамо" играло лучше. Лично мне эта команда больше понравилась.

– Вот и Андрей Аршавин считает, что ваш бывший клуб победу не заслужил.

– Если в первом тайме "Спартак" смотрелся еще неплохо, то во втором – вообще беда. С такой игрой разве можно бороться за чемпионство?!

– Тяжело.

– О том и речь. В то же время стоит похвалить парней за характер, самоотдачу, желание сражаться до конца. С "Динамо" бились-бились – и при скверной игре все-таки вырвали победу. Молодцы?

– Молодцы!

– Вот! Но хочется, конечно, большего… (Александр Кружков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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