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Валерий Масалитин: «Останься Семин остался в «Локомотиве», борьбы за второе место бы не было»

16 июля 2020, 14:55
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

— Фаворита в матче нет по разным причинам, — цитируют «Известия» Масалитина. — Думаю, что мы увидим закрытый футбол, до первого гола. Потом команды начнут раскрываться и, в принципе, могут показать красивую игру.

Оба коллектива борются за попадание в Лигу чемпионов. У ЦСКА есть шанс, хоть и минимальный, зацепиться за второе место. Они постараются им воспользоваться. Но думаю, что останься Юрий Семин в «Локомотиве», то борьбы за второе место не было бы.

— То есть, на ваш взгляд, «Локомотив» находится в кризисе? Команда не может выиграть последние четыре матча.

— Да, и этот кризис напрашивался. Приход Марко Николича, тем более в разгар сезона, не мог не сказаться на результатах. Понятно, что в начале был эмоциональный всплеск, когда футболисты очень хотели показать себя главному. «Локо» отлично провел матч с «Рубином», но потом начались проблемы. Пошли ничьи, где-то везло, где-то нет. Но, повторюсь, если бы Юрий Семин остался, его опыт позволил бы «железнодорожникам» давно выполнить задачу на сезон и получить прямую путевку в Лигу чемпионов.

Следующий матч

Место: 2 | Очки: 54
Локомотив
Н Н Н Н В
20:30 16/07/2020
2 : 1
+25 =13 -26 (71 - 85)
Место: 4 | Очки: 47
ЦСКА
Н В В В Н
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Дополнительная информация:

https://iz.ru/1036163/timur-ganeev/ostansia-semin-v-loko-borby-za-vtoroe-mesto-ne-bylo

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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