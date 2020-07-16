Валерий Масалитин: «Миранчук перерос уровень РПЛ, о Чалове нельзя сказать того же»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и форварда красно-синих Федора Чалова в Европе.

— Сейчас много обсуждают возможность перехода лидера «Локомотива» Алексея Миранчука в сильный европейский клуб. На ваш взгляд, он созрел для этого?

— Я бы пожелал ему переехать в один из топ-5 чемпионатов, — цитируют «Известия» Масалитина. — Если есть предложения, надо попробовать себя в Европе. Вернуться он всегда успеет. Там другое отношение к футболу, там он будет расти стремительными темпами и станет настоящим профи. Уровень РПЛ Леша уже перерос, тем более если действительно есть предложения от клубов калибра «Ювентуса» или «Милана».

— Про форварда ЦСКА Федора Чалова можно сказать то же самое?

— Нет. Он играет со слишком большими перепадами, не забивал полгода. Если в прошлом году за него были готовы платить 20-25 миллионов евро, то сейчас 10-12 миллионов. Это о многом говорит. Ему надо обрести стабильность в РПЛ. В Европе совсем другая конкуренция. Там можно присесть на скамейку запасных, и если, выходя на замену, ты не будешь ничего показывать, то тебя отдадут в аренду. Там с футболистами не церемонятся, не смотрят в паспорт. Так что думаю, что в отличие от Миранчука он пока не готов к переезду.