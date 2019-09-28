Валерий Карпин: «Зайнутдинов заколебал всех вопросом, когда же он будет играть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:0) заявил, что очень рад за автора третьего гола Бактиера Зайнутдинова. Форвард вернулся на поле после серьезной травми и забил гол первым же касанием.

— В первом тайме игроки «Динамо» смогли нанести очень много ударов по вашим воротам. Что вы сказали команде по этому поводу в перерыве?

— Много чего сказал. Не устраивала игра в обороне. Точнее, в обороне на своей половине поля. С прессингом на чужой половине поля было хорошо, а вот когда «Динамо» из-под него выходило, возникали проблемы.

— Не каждый пойдет в такой стык после травмы, как Зайнутдинов, забивая третий гол...

— Очень рад за него, и все мы за него рады. Бахтияр четыре месяца восстанавливался, уже заколебал всех — когда же он будет играть? Желания было прямо чересчур, и этот гол как раз отражение этого желание. Пошел в стык не испугавшись — по счастью, травма у него была не головы. Все рады, теперь у нас еще один игрок хорошего уровня, который даст нам какой-то запас прочности на случай, если кто-то выбывает из строя, потому что до сих пор у нас выбор был невелик. Теперь плюс Бахтияр, потом еще будет Мамаев, может и еще что-нибудь появится.

— Кстати, еще об одном. Когда вернется Сигурдарссон?

— Ожидаем его после паузы на сборные, то есть 2-3 недели еще. (Юрий Плохотниченко)