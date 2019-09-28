Валерий Карпин: «У «Ростова» не было и не будет побед на классе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0) отметил, что победа для его команды оказалась тяжелой.

— Можно ли сказать, что эта победа на классе и мастерстве?

— Я бы так не сказал. Во всяком случае, не только на них. Тяжелая, трудовая победа. У «Ростова» не было и не будет побед просто на классе.

— Попов очень эмоционально праздновал свой гол. Как по-вашему, это от чувства ответственности за ошибки в игре с «Тамбовом»?

— Я знаю, что он чувствует ответсвенность за «Тамбов». Плюс, это нормальные эмоции футболиста. который привык забивать много, но давно не поражал ворота. Мы поменяли ему позицию, сейчас от него не требуется обязательно забивать, но, конечно, ему очень приятно снова забить, да еще в двух матчах подряд. (Юрий Плохотниченко)

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