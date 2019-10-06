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Валерий Карпин: «У Еременко утром поднялась температура 38»

6 октября 2019, 18:47
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние футболистов, не принимавших участие в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1).

— Почему сегодня не было Сигурдссона и Еременко?

— Я уже говорил: они заболели. Рагнар вчера ночью, а у Еременко утром поднялась температура 38 градусов. (Александр Рогулев)

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ЦСКА — Ростов

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