Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»
6 октября 2019, 23:06
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что ему комфортно работать в клубе из Ростова-на-Дону.
— Пошли слухи о том, что вы — в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.
— Генералом я уже был.
— Не хочется стать маршалом?
— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».
— Как вы смотрите на «Спартак»?
— Вообще не смотрю. (Сергей Егоров)
Полностью интервью с Карпиным читайте здесь
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