22:36 12 августа | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Шомуродов и Норманн? Если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что команда не собирается продавать своих игроков.

Ранее сообщалось, что полузащитник Матиас Норманн и форвард Элдор Шомуродов могут покинуть "Ростов".

– Игроками "Ростова" интересуются в России? Риска потерять Шомуродова или Норманна нет. Мы никого не продаем. Если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Ростов - Крылья Советов

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