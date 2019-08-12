Валерий Карпин: "Шомуродов и Норманн? Если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что команда не собирается продавать своих игроков.
Ранее сообщалось, что полузащитник Матиас Норманн и форвард Элдор Шомуродов могут покинуть "Ростов".
– Игроками "Ростова" интересуются в России? Риска потерять Шомуродова или Норманна нет. Мы никого не продаем. Если завтра предложат 50 миллионов, то сам отведу их, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
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