Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Локомотивом" (1:2), что доволен игрой команды, передает корреспондент "СЭ" Юрий Плохотниченко.

- Чем объясняется множество острых моментов у ваших ворот в начале игры?

- Не было никакого множества. Один был - один забили. Остальное были подходы.

- Хорошо, тогда отчего было столько подходов?

- Невнимательно сыграли в обороне при атаках "Локомотива". В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.

- С Еременко и без него - это два разных "Ростова"?

- Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше чем в прошлых играх.

- Говорят, после проигрыша в Уфе в команде был разговор "без дипломатии". была ли такая же беседа после Оренбурга?

- Нет. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали что два первых гола были забиты неправильно.

- Надолго ли выбыли Шомуродов и Еременко?

- Надеемся что Шомуродов и Еременко восстановятся к игре с "Анжи".