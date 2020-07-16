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Валерий Карпин: «Ростов» обеспечил себе место не ниже пятого, это уже успех»

16 июля 2020, 17:48
Валерий Карпин. Фото ФК "Крылья Советов".
Валерий Карпин. Фото ФК "Крылья Советов".
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина».

«Последние события откинули нас назад? Но мы и не были в десятиочковом отрыве от пятого места, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Все было плотно. Настроение хорошее. То, что мы обеспечили себе как минимум пятое место — это уже успех. У нас есть еще шансы, варианты подняться выше».

Матч «Рубин» — «Ростов» начнется в 18.00 по московскому времени.

Рубин — Ростов

 

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