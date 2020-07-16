Валерий Карпин: «Ростов» обеспечил себе место не ниже пятого, это уже успех»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий перед матчем 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина».

«Последние события откинули нас назад? Но мы и не были в десятиочковом отрыве от пятого места, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Все было плотно. Настроение хорошее. То, что мы обеспечили себе как минимум пятое место — это уже успех. У нас есть еще шансы, варианты подняться выше».

Матч «Рубин» — «Ростов» начнется в 18.00 по московскому времени.