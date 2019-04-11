Валерий Карпин: "Российские футболисты должны уезжать, чтобы прогрессировать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что российские футболисты должны уезжать в другие чемпионаты, чтобы прогрессировать. Специалист добавил, что они бы уехали, если бы зарплаты в европейском футболе были больше, чем в России.

- Нужно возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается, - приводит слова Карпина журнал "Нация". - Начинают появляться условия, и речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны.

По мне, главная проблема - это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема - наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали.

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря 2017 года. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Следующий матч они проведут дома против "Спартака".

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