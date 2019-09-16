Валерий Карпин: «После таких матчей употребляю виски»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) заявил, что команда неверно играла после того, как повела в счете.

— Последние 20 минут вы метались туда-сюда. Пытались заставить команду идти вперед?

— Во всех матчах против 11 соперников прессингуем нормально. И уж против 10 уж тем более должны были. Вместо этого после второго гола бежали назад, хотя надо было продолжать играть как раньше. Видимо менталитет у нас еще не большой команды.

— Что вы употребляете, чтобы восстановиться после столь валидольных матчей?

— Обычно виски употребляю.

— Какой марки, если не секрет?

— Какая разница?

— А когда не будет валидольных матчей?

— Я тоже лучше промолчу. (Юрий Плохотниченко)

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