Валерий Карпин: "После перерыва играли абсолютно неправильно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" (1:0) раскритиковал игру своей команды во втором тайме

- Эта победа самая сложная из всех?

- Не могу сказать так. Все матчи были сложные. В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть. Но кто сказал, что будет легко?

- Во втором тайме специально играли по счету или такой установки не было?

- Те проблемы, что были во втором тайме, мне понятны. Будем поправлять. Играли абсолютно неправильно.

- Давят ли на команду дифирамбы после прошлых побед?

- Слава богу, ребята собраны амбициозные, понимают, что еще ничего не сделано. Если бы не удержали победу, эти дифирамбы обратились бы в поток сами знаете чего. (Юрий Плохотниченко)

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