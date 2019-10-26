Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что еще не забыл поражение в 13-м туре чемпионата России от «Зенита» (1:6).

— Поражение от «Зенита» — 1:6 все еще сидит в наших головах, — заявил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Не думаю, что кто-то забыл тот результат — в голове он так или иначе есть. Все ждем игры с «Сочи», очень хочется быстрее сыграть с ними и реабилитироваться.

У нас сегодня такой же состав как и с «Зенитом». Ребятам нужно реабилитироваться, они этого очень хотят. Как получится — посмотрим. Сегодня хотелось бы победу, а результативная она будет или 1-0 — не важно.