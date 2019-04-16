Валерий Карпин: "По тактике "Спартак" ничем не удивил"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - о матче со "Спартаком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

– Соперник вас чем-нибудь удивил? Заметили что-то, чего не видели раньше при просмотре "Спартака"?

– По тактике – нет. По составу же предполагали, что из-за дисквалификации Джикии мог появиться Кутепов, но не знали, в каком состоянии защитник. И если бы Илья оказался в основе, тогда, возможно, вышла бы такая четверка атакующих: Мельгарехо – Ханни – Зе Луиш – Луиз Адриану.

Но так как поставили Боккетти, кто-то из иностранцев уступил место россиянину. Выбор в принципе у "Спартака" неплохой: Ташаев, Мелкадзе, Ломовицкий. Но предугадать это было невозможно. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.