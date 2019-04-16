03:40 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "По тактике "Спартак" ничем не удивил"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - о матче со "Спартаком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

– Соперник вас чем-нибудь удивил? Заметили что-то, чего не видели раньше при просмотре "Спартака"?

– По тактике – нет. По составу же предполагали, что из-за дисквалификации Джикии мог появиться Кутепов, но не знали, в каком состоянии защитник. И если бы Илья оказался в основе, тогда, возможно, вышла бы такая четверка атакующих: МельгарехоХанниЗе ЛуишЛуиз Адриану.

Но так как поставили Боккетти, кто-то из иностранцев уступил место россиянину. Выбор в принципе у "Спартака" неплохой: Ташаев, Мелкадзе, Ломовицкий. Но предугадать это было невозможно. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-glavnogo-trenera-rostova-valeriya-karpina-o-pobede-nad-spartakom-i-igre-krasno-belyh-1535161/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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