Валерий Карпин: «Первый тайм с «Рубином» очень понравился. Это то, что «Ростов» показывал до паузы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:0).

— С чем связано большое количество предупреждений вашей команде?

— Не знаю, не ко мне вопрос.

— Почему не удалось удержать инициативу и контроль мяча, как в начале?

— Пока силы были. Первый тайм очень понравился. Это то, что «Ростов» показывал до этой коронавирусной паузы. Во втором тайме пока были силы играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке поддавили нас.