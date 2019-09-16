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Валерий Карпин: «Отдайте стадион нам в управление»

16 сентября 2019, 23:36
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (2:1) заявил, что клуб лучше всего справится с управлением стадионом.

— Что скажете про судейство?

— А какой смысл о нем что-то говорить?

— Что с Сигурдарссоном?

— Травмирован, сухожилие подколенное. У него был сильный ушиб, восстанавливается.

— Как оцените качество поля после недавнего концерта, и улеглись ли ваши разногласия со «Спорт-Инжинирингом»?

— С бровки казалось зеленым, сам я на него не выходил. Мне непонятно другое почему не выполняется поручение президента — к июлю передать стадионы чемпионата мира футбольным клубам? Мы сами хотели бы управлять стадионом, и думаю, что у нас получится лучше, чем у кого-либо еще. Я не могу спросить президента, почему не выполняется поручение — может вы сможете? (Юрий Плохотниченко)

Ростов — Ахмат

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