Валерий Карпин: "Оборону всегда легче отлаживать, чем атаку"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча со "Спартаком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России ответил на вопрос о том, сколько времени нужно, чтобы отладить атакующую игру команды.

– Ваш спартаковский оппонент, Олег Кононов, говорил, что для постановки своего, атакующего, футбола ему достаточно четырех месяцев. Вам достаточно такого времени, чтобы поставить игру, которую хотите видеть?

– Тут очень много нюансов. Оборону всегда легче отлаживать, чем атаку, на это уходит меньший срок. Вы вот упомянули, что у нас пять новичков вышло, но, к сожалению, не все они появились в начале сборов, кто-то вообще только в конце февраля. И в целом коллектив в нынешнем виде – тогда же.

– Сколько же вам требуется, чтобы поставить атакующий футбол?

– Без понятия. Зависит от игроков, от их уровня – словом, от многих факторов. Поэтому говорить, что за столько времени я сделаю то-то и то-то, не стану. Это звучало бы, наверное, немного неправильно. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.