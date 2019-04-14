Валерий Карпин – о словах Кононова: "Автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Также он высказался по поводу слов тренера красно-белых Олега Кононова о тактике его команды.

– Какие впечатления от игры?

– В первом тайме пристутсвовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки, в том числе в своей штрафной. В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело. А нам надо всегда так играть, как сегодня. Думаю, после "Уфы" никто нам не хлопал.

– Что именно вы скорректировали в перерыве, что у "Спартака" исчезла острота?

– Я не буду расказывать, какие именно коррективы внес. Для этого сюда доску принести надо. Но самое главное – чуть поспокойнее стали играть.

– Кононов заявил, что вы поставили автобус. Вы согласны?

– Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И? (Юрий Плохотниченко)