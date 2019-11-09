Валерий Карпин: «Надо взять три очка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что команда пережила ничью с «Краснодаром» (2:2).

— Как пережили итог прошлой встречи? Пережили нормально. Куда деваться, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Главный итог той встречи — потеря очков или отсутствие трех футболистов сегодня и травма Нормана?

— И то, и другое. Не стал бы выделять, что хуже. Обидно пропустить на последних минутах, но мы сами виноваты. Мы не играли во втором тайме так, как должны были играть. Надеялись, что будем играть так же, как в первом тайме. Но не получилось по разным причинам. Разобрали, двигаемся дальше.

— В матче первого круга вы уступили «Тамбову». Хотите взять реванш, отсутствие футболистов не скажется на этом?

— Проиграли ту игру уже давно. Сегодня будут другие игроки. Никто тот матч не вспоминал. Сегодня надо постараться взять три очка.