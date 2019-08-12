Валерий Карпин: "Надеюсь на креативную игру "Ростова" в матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед домашним матчем 5-го тура с "Крыльями Советов" объяснил, почему для него важна стабильность состава.

- Проблемы, которые возникали у нас в обороне, были предсказуемы, будем дорабатывать по ходу сезона. Перед его началом меня спросили: какую задачу ставлю? Я ответил, что стабильность состава, потому что тогда можно что-то наигрывать, пока тьфу-тьфу без травм. Покажет ли "Ростов" креативную и витиеватую игру? Надеюсь на это, - рассказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Крылья Советов", который начнется в 20.00 по московскому времени.

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