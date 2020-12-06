Карпин: Мамаев в этом году за «Ростов» не сыграет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Уфы» в домашнем матче 17-го тура Тинькофф — РПЛ (0:1) объяснил неактивной игрой и спадом в действиях команды неудачный отрезок во втором тайме, который привел к пропущенному голу. Специалист затруднился оценить серьезность травмы замененного из-за повреждения плеча Хорена Байрамяна. Он также сообщил: еще один полузащитник, Павел Мамаев, который не играет с конца октября, в этом году на поле не выйдет.

— Чем объясните длительный отрезок во втором тайме, когда «Уфа» выглядела активнее и в итоге забила? — вопрос Карпину.

— Объясню нашей игрой, нашими неактивностью и спадом в какой-то момент.

— Когда судья после долгих переговоров с ВАР пошел смотреть видеоповтор, у вас возникли сомнения, что Бабурина все же могут удалить?

— Сомнений не могло появиться, потому что не видел, что произошло и кто там вообще был. Только потом увидел, что это Бабурин. А так даже не думал об этом.

— Есть ли предварительная информация о травме Байрамяна? И может ли Мамаев выйти на поле до конца года?

— Нет, Мамаева в этих двух турах не увидим. А по Байрамяну пока информации нет.

(Артем Агапов)