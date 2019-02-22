Валерий Карпин: "Кокорин и Мамев виноваты. Но казнить нельзя, помиловать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что следит за ситуаией с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.
– Следите за темой Мамаева и Кокорина?
– Слежу – потому что об этом постоянно говорят.
– Согласны с точкой зрения, что пора их выпускать?
– Виноваты – это да, но казнить нельзя, помиловать.
Напомним, арест игроков был продлен до 8 апреля. Кокорин и Мамаев в октябре 2017 года устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали три человека. (Сергей Егоров)
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