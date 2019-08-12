Валерий Карпин: "Хотели, чтобы стартовый состав не менялся какое-то время"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" (1:0) заявил, что замена Байрамяна была вынужденной.

- Чем вызвана ранняя замена Байрамяна?

- Заболела передняя мышца. Его участие было под вопросом еще до матча. Ну сколько выдержал, столько выдержал.

- Пятую игру подряд стартовый состав остается неизменным...

- Я еще до сезона, если помните, говорил, что хотелось бы определиться со составом, и чтобы он не менялся какое-то количество времени. Хотелось избежать той постоянной ротации, что была весной по независящим от нас причинам. Пока получается.

- Не обидятся ли те, кто не попадает в состав?

- Если команда выигрывает, на что тут обижаться? Если кто-то обидится в такой ситуации, ему нечего тут делать.

- Вы после матча обняли Песьякова. Это из-за первого "сухого" матча?

- Да, поздравил. Наконец-то получилось на ноль. (Юрий Плохотниченко)

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