18:48 14 апреля | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Гацкан будет играть третьего центрального защитника в матче со "Спартаком"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что хавбек Александр Гацкан будет играть центрального защитника в этой встрече. 

- Гацкан будет играть третьего центрального защитника, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Есть риск, хотя Гацкан играл на этой позиции. Он опытный и умный игрок.

"Спартак" Карреры и Кононова? Серьезного отличия нет, но чуть-чуть по-другому строится атака и оборона. По-другому следят за обороной при игре в атаке. Стартовые минуты "Спартака"? Специально готовились ко всей игре. Говорили, что "Спартак" хорош в начале встречи. Любой момент может решить, развернуть игру. Глебов? Он сможет выполнить тот объем работы, который нужен сегодня. 

Ростов - Спартак

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Ничьей
27.0%
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