Валерий Карпин: "Еременко - топ-игрок. Его кондиции никуда не делись"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что доволен подписанием Романа Еременко. По его словам, полузащитник является игроком топ-уровня.

– Вы сказали, что довольны трансферной кампанией. Приход Попова, Еременко и Мевли уравновешивают потери Гулиева, Скопинцева и Ингасона?

– Давайте так: по качеству Еременко, Попов и Мевля – это, на мой взгляд, футболисты топ-уровня РПЛ. Если Гулиев и Скопинцев перспективные парни, то Попов, Еременко и Мевля – состоявшиеся, опытные и многое доказавшие футболисты. Надеюсь, они многое покажут и в "Ростове". Не надо забывать и о других наших новичках: Глебове, Чернове, Зайнутдинове, Норманне… Мы получили и опытных ребят, и молодых с талантом. Клуб не забывает и про это.

– Как считаете, за то время, что прошло после окончания дисквалификации, Еременко уже восстановил форму?

– Его кондиции при нем, они никуда не делись.

– Вы работаете с Романом почти два месяца, январь и февраль. Уже понятно главное, что от него ждете?

– Выразился бы иначе – Еременко, повторю, футболист топ-уровня. Но мои высокие ожидания связаны не с одним игроком, а со всей командой. Конечно, есть трудности – честно говоря, еще две недели сборов нам бы совсем не помешали. Как раз для того, чтобы в приближенном к основному составу провести два-три спарринга, и какие-то вещи довести до ума. (Сергей Егоров)

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