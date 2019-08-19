Валерий Газзаев: «Спартак» победил заслуженно. ЦСКА нужно усиление»

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев специально для «СЭ» прокомментировал дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 6-м туре РПЛ.

— Это было настоящее дерби, футбольный спектакль, — сказал Газзаев. — Было много взаимных атак. Но ЦСКА, к сожалению, провалил начало второго тайма. «Спартак» после перерыва играл лучше и победил заслуженно. На контратаках красно-белые могли увеличить разницу в счете. Помешал им это сделать Акинфеев, который в двух эпизодах совершил великолепные спасения.

Мне очень понравился атакующий потенциал «Спартака» — Шюррле, Тил, Бакаев. Все эти новые по сравнению с прошлым сезоном футболисты играют интересно, агрессивно и активно. Отдельно скажу про подключения Жиго. Неслучайно именно он забил два мяча, особенно отмечу первый гол — ведь центральный защитник подключался в атаку не только во время стандартных положений, но и во время обычных атак. Это принесло результат.

Очень жаль, что ЦСКА не смог усилить атаку с помощью замен. Вышли Бистрович, Бийол — явно не те футболисты, которые сделают игру в нападении острее и разнообразнее. Людей в группе атаки объективно маловато. ЦСКА необходимо усиление в эту линию. Невозможно надеяться только на одного Чалова. Показатель, что самая большая активность впереди была у Фернандеса — номинального защитника с хорошими навыками в атаке. Но в принципе так не должно быть!

Что касается момента, когда армейцы пропустили решающий мяч — хотя вроде бы недавно сравняли счет и выровняли игру. Видимо, дыма наглотались... (Дмитрий Симонов)

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