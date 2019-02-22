Валерий Газзаев – о выборах президента РФС, "Зените" и "Краснодаре"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев – о главных событиях последних дней.

О выборах главы РФС

-Поздравляю нового президента РФС с избранием. Давно знаю Александра Дюкова как человека профессионального, с большим руководящим опытом, в том числе и в области спорта.

Наш футбол давно нуждается в переменах, и у меня есть надежда, что в скором времени эти изменения произойдут. На мой взгляд, новому руководству РФС необходимо провести глобальные реформы, направленные прежде всего на повышение качества футбола – и клубного, и института национальных сборных, и, конечно же, детско-юношеского футбола. Не раз выражал уверенность в том, что в первую очередь нужно сделать следующее:

-сократить число профессиональных клубов вдвое, расширить премьер-лигу до 18 команд, а первую лигу разделить на три зоны по территориальному принципу;

-существенно, в 40 раз, увеличить стоимость телевизионных прав;

-отменить лимит на легионеров, поскольку пользы нашему футболу он не проносит.

Об успехах "Зенита" и "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы

-В интервью "СЭ" перед возобновлениям сезона я акцентировал внимание на том, что "Зенит" приобрел трех действительно качественных игроков. Не удивлен, что Ракицкий, Барриос и особенно Азмун не просто проявили себя, но и явно выделялись на общем фоне. Что касается качества игры команды, то надо совершенствовать его. Очевидно, что следующий соперник будет более опасным и квалифицированным, чем "Фенербахче".

"Краснодар" же произвел приятное впечатление своей игрой и больше, чем "Байер", заслужил выход в следующий этап.

Здесь хочу еще раз подчеркнуть важность реформ в российском футболе, потому что у нашей премьер-лиги есть потенциал составлять конкуренцию ведущим пяти лигам Европы на постоянной основе, и тогда успехи российских клубов будут восприниматься как должное, а не как нечто из ряда вон выходящее. (Дмитрий Симонов)