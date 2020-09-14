Валерий Газзаев: «Ну какой может быть пенальти на Айртоне? Мне «Спартак» не понравился»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил арбитра Сергея Карасева, который судил дерби армейцев со «Спартаком» (3:1).

— Возможно, самый обсуждаемый момент матча — решение Карасева не назначить пенальти в ворота армейцев и желтая карточка Айртону за симуляцию.

— ВАР же во всем разобрался. Судья показал Айртону «горчичник» за симуляцию. Какие тут могут быть вопросы? Ну какой пенальти?! Спартаковец протыкает мяч и падает. Ну что это такое? Я бы вообще хотел отметить работу Карасева и его помощников. Судьи давали командам играть, не свистели по каждому поводу. Карасев отработал блестяще!

«Спартаку» точно не стоит пенять на рефери. Ну как можно было заменить Бакаева? Очень странное, повторю, решение тренерского штаба. Да и в целом мне футбол красно-белых не понравился.

— Вот как...

— Да. В актив они могут себе занести только первые 20 минут. Потом начали удерживать счет, пропустили два мяча. А с выходом Соболева и Кокорина все совсем упростилось.

— Как вам Кокорин?

— Видно, что пока еще не готов. Ему надо влиться в игру красно-белых, интегрироваться. Пока рано делать выводы. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Валерия Газзаева — здесь.