Валерий Газзаев: "Кто как не Романцев сейчас сумел бы помочь "Спартаку"?!

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев высказался относительно ситуации в "Спартаке". Он уверен, что красно-белым в сложившейся ситуации очень помог бы опыт Олега Романцева.

– В СМИ идет активная дискуссия вокруг главного тренера "Спартака", – говорит Газзаев. – Как я понимаю, на данный момент руководство красно-белых не планирует ничего менять, и я ни в коем случае к этому не призываю. Но именно в рамках развернувшейся дискуссии выражу свое мнение: кто как не Олег Иванович Романцев сумел бы помочь "Спартаку" в непростой период. Кто лучше него справился бы с ролью главного тренера?

У всех перед глазами стоит пример "Локомотива", где на протяжении последних лет великолепно работает Юрий Павлович Семин, под его началом железнодорожники завоевали уже четыре трофея, дважды вышли в Лигу чемпионов. Если тренер – профессионал высокого уровня, возраст ничего не значит. И Семин сейчас может дать фору многим молодым. Он является легендой клуба и проносит ему огромную пользу.

Считаю, что российские топ-клубы – "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар", "Спартак" – не имеют права идти на какие-то эксперименты, потому что они защищают честь России на международной арене, бьются за собственную репутацию и репутацию футбола нашей страны, плюс никто не снимает финансовые задачи, ведь успешное участие в еврокубках приводит к существенному заработку. Именно поэтому клубы с именем как у "Спартака" обязаны ответственно относиться к стратегии, трансферной политике и выбору тренера. (Дмитрий Симонов)

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