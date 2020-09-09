Вагнер Лав заявил, что он не перешел бы в «Спартак»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав ответил, было ли у него предложение от «Спартака».

«Нет, такого не было, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — Я не получал предложения от «Спартака». И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку «Спартака». Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команда, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь — это ЦСКА».

36-летний Вагнер Лав выступает за «Кайрат». В составе ЦСКА бразилец трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.