Вагнер Лав утверждает, что его переход в ЦСКА сорвался не из-за денег

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, почему он не вернулся в ЦСКА.

— Перешел ли я в «Кайрат» из-за денег? Конечно же, деньги — это хорошо, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — С их помощью я могу помогать своей семье. Но я люблю футбол. Я хочу выиграть чемпионат, клуб давно этого не делал, хочу пробиться в групповой этап Лиги Европы.

— В России многие считают, что ты не перешел в ЦСКА, потому что твои агенты попросили 200 тысяч евро агентской комиссии. Во-первых, это правда или нет? И, во-вторых, скажи, почему Вагнер Лав так и не перешел в ЦСКА сейчас?

— Нет, это полный бред, у меня с моим агентом отношения, как у папы и сына. Мы начали работать, когда мне было 15. Никогда бы не сорвался переход только из-за денег, с его стороны и с моей стороны. Перехода не произошло не из-за вопроса финансов, переход сорвался из-за других мотивов, о которых сейчас неподходящее время говорить.

36-летний Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» летом, при этом у него был вариант с возвращением в армейский клуб. В составе ЦСКА бразилец трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.