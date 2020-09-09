Вагнер Лав назвал клубы из АПЛ, которые интересовались им

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав сказал, что в прошлом им интересовался «Манчестер Сити». Сейчас бразильский футболист выступает за «Кайрат».

— В 2008 году тобой реально интересовался «Манчестер Сити» и тобой реально интересовался «Реал». Это правда, что ты мог перейти в «Реал»?

— Я слышал о возможности, но не знаю, выходил ли «Реал» с конкретным предложением на ЦСКА. «Манчестер Сити» точно выходил. «Портсмут», если не ошибаюсь. «Гамбург» тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы. Президент говорил: «Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше» — и клубы не хотели платить, сколько Гинер просил, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube.

36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.