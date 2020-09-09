Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом клуба Евгением Гинером. Сейчас футболист выступает за «Кайрат».

— Говорят, что Евгений Гинер поставил вето на твой переход с формулировкой: «Я не хочу возвращаться в прошлое». После этого — ты обижен на Гинера? И до сих пор ты готов называть его «папой», как раньше?

— Не знаю, правда ли это, говорил ли он такое. Если бы он сказал мне это лично, я бы поверил. Но, так как я этого не слышал, я в это не верю.

— Гинер — папа?

— Да, да, без сомнения. Он очень много помогал мне с самого первого дня, когда я приехал в Россию, очень много хороших советов дал. Я, в свою очередь, его любил, уважал и старался отдаваться полностью на поле, играть в футбол, делать то, что я люблю больше всего и стараться выигрывать титулы, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube.

Ранее Гинер рассказывал о том, что бразилец называл его папой. 36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.