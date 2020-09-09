РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Больше всего меня удивила еда. Они кушали скорпионов и тараканов». Вагнер Лав — о Китае

9 сентября 2020, 17:32
Вагнер Лав в форме «Шаньдун Лунэн». Фото china.org.cn.
Вагнер Лав в форме «Шаньдун Лунэн». Фото china.org.cn.
Теги:

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о том, что его больше всего удивило в Китае. Сейчас 36-летний бразилец выступает за «Кайрат», а ранее играл за китайский «Шаньдун Лунэн».

«По правде говоря, больше всего меня в Китае удивила еда, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — Они кушали скорпионов, тараканов и так далее. Во время выходных мы прогуливались, там были места, где просто брали живых насекомых, засовывали в масло, жарили и ели».

Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=07ipxP3xNr8&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир