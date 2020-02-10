Вадим Васильев: «В России стилистика футбола такая же, как в Европе 20 лет назад»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect поделился впечатлениями о стиле, в котором играют команды РПЛ.

— В России действительно не доверяют молодым, — сказал Васильев. — Игроку 21-23 года, но он все еще считается молодым и перспективным. В конце прошлого года был на одном из матчей РПЛ со спортивным директором «Лилля». Обратили с ним внимание, что стилистика футбола — такая же, как была в Европе 20 лет назад. Хотя это свойственно не только России... (Дмитрий Гирин)