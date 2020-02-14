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Вадим Васильев допускает, что Кокорин еще сможет заиграть в сильном чемпионате

10:44

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев допустил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще сохранил шансы заиграть в сильном чемпионате. Форвард в сентябре прошлого года вышел на свободу после тюремного срока за две драки в центре Москвы. Этой зимой «Зенит» планирует отдать его в аренду в «Сочи», сделка должна быть оформлена в ближайшее время.

— Все будет зависеть от того, сможет ли он переформатироваться после такого тяжелого периода в жизни и вновь двигаться вперед, — приводят «Известия» слова Васильева о Кокорине.

— Вспоминают ли о Кокорине в Европе как о потенциальном игроке сильного клуба?

— К сожалению, в последнее время о нем вспоминают лишь в контексте истории с тюремным сроком. Но лично я бы не ставил на нем крест как на игроке, способном уехать в сильный чемпионат.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/975775/timur-ganeev/superligi-ne-budet-no-est-dvizhenie-v-storonu-zakrytosti-lch

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




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