Вадим Евсеев: "Задачей было поднять боевой дух"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды. В 21-м туре красно-синие не смогли обыграть уфимскую команду (2:2).

– В каком состоянии вы нашли в "Уфу", когда пришли?

– Физически – в хорошем, рабочем состоянии, что тут еще могу сказать? Мне еще предстоит увидеть команду в рамках недельного цикла перед игрой с "Ростовом". Будем тренироваться, работать. Команда в хорошем физическом состоянии.

– А психологическом?

– Ну вот этим я и занимался перед игрой. Нужно было поднять дух команды. Как видите, потихонечку это удается. С другой стороны, не было бы положительного результата, наверное, этого бы не удалось. Всегда настроение и дух поднимаются, когда получаются вот такие игры. Вроде не очень гладко все складывалось, но концовку перевернули. (Александр Рогулев)

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