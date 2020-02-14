Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ. На данный момент уфимцы идут на 7-м месте.

— Летом, отвечая на вопрос о задачах на сезон, вы были осторожны: «Нам нужно остаться в премьер-лиге». Сейчас приоритеты поменялись?

— Все то же самое. Нам нужно сохранить прописку в премьер-лиге.

— Неужели, находясь на седьмом месте, не мечтаете о еврокубках?

— Плотность турнирной таблицы такова, что мы оторвались от предпоследнего места всего на 7 очков. Мы реально оцениваем свои возможности. Каждая следующая игра — решающая. Ничего не загадываем, а живем сегодняшним днем. Вот и все. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

Полностью интервью Евсеева