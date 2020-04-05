Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на видео РПЛ в Instagram.

Премьер-лига выложила репортаж с матча «Сатурн» — «Локомотив» сезона-2008. Тогда Евсеев выступал за подмосковный клуб.

— Посмотрел сюжет с удовольствием, — написал Евсеев в Instagram. — Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушел не по своей воле... Эмоции были не самые простые.

Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое теплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.

В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой, и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают — это хорошо. Идите и докажите все на поле.