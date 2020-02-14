Вадим Евсеев: «Вот ушел Игбун, и стало хорошо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что с уходом Силвестра Игбуна в «Динамо» уфимская команда раскрылась по-новому.
— Но ведь, отпуская Игбуна в «Динамо», вы серьезно рисковали? Все-таки лишались опытного нападающего, способного решать исходы встреч?
— Знаете, вот Слай ушел, и стало очень хорошо.
— В смысле?
— В тренировочном процессе, в играх.
— А он какой-то сложный, проблемный человек?
— Нет. Просто так сложились обстоятельства. У нас сохранились нормальные отношения. Да, Слай — лидер, мастеровитый, качественный игрок, в Уфе его любят. Но так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому, Считаю, у нас неплохие показатели и в матчах, и в тренировочном процессе. Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)