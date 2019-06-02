Вадим Евсеев: "Уфа" тянула время в матче с "Томью"? Хитрость и паузы - нормальное явление"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после поражения от "Томи" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (0:1) заявил, что нормально относится к футбольным хитростям.

- Мы решили задачу. Команда осталась в премьер-лиге, - сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции. - Будем готовиться к следующему сезону. Поражение? Дело в психологии. Соперник заставил нас играть так. Они больше атаковали, им больше надо было. Они забили мяч со стандарта на 10-й минуте, команды была окрылена.

На этом поле сложно играть. Вообще весь сезон у "Уфы" был эмоциональным: сначала Лига Европы, а потом такая нервная концовка в чемпионате.

Стыдно ли, что "Уфа" тянула время? "Локомотив" какое место занял? Второе. Посмотрите концовку их матча с "Уфой". Там Чорлука, Крыховяк были. Смотрели, летели, падали, кричали – это футбол. Никуда от этого не денешься. Результат всегда превалирует. Где-то хитрость, где-то какие-то паузы, это нормальное явление.

Мы понимаем, что играли у вас на поле, болельщики гнали их. Но кроме штрафного, с которого забили, моменты были? Только в конце, когда уже навал был. Для этого поля это нормальная игра.

Напомним, "Уфа" осталась в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче (2:0).

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