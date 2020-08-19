Вадим Евсеев: «Уфа» много забила в прошлом туре? Сейчас уже новая игра, со «Спартаком», при чем тут это?"

Предматчевое интервью главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева перед встречей со «Спартаком» в 3-м туре Тинькофф РПЛ.

— После матча с «Арсеналом» вы написали в Instagram, что в прошлом году часто обсуждалось то, что «Уфа» мало забивает, и теперь ждете разговоров о том, почему ваша команда забила три мяча. Как удалось достичь такой результативности в прошлом матче?

— Сейчас уже новая игра, при чем тут прошлый матч? Сейчас у нас игра со «Спартаком», — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев. — О «Спартаке» есть вопросы?

— В основном составе «Уфы» выйдет новичок Данченко, на какой позиции его видите?

— Он на поле выйдет — все прекрасно увидим, на какой позиции он играет и какие к нему будут требования. Прекрасно знаю его, потому что он давно выступает в нашем чемпионате.